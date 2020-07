Coronavirus 31 luglio: salgono decessi e attualmente positivi

Settimana critica questa per il contagio da Coronavirus in Italia: oggi 31 luglio, salgono decessi e attualmente positivi, calo delle terapie intensive.

Nove morti, dei quali 4 in Lombardia, dove da giorni si registravano zero decessi, ma soprattutto un aumento netto degli attualmente positivi, come non avveniva da diverse settimane. Questi i dati del contagio da Coronavirus in Italia oggi 31 luglio.

Sono in tutto 379 i nuovi casi, a fronte di 178 guariti e anche oggi la Regione che ha il maggior numero di casi resta il Veneto. Sono infatti 117 i nuovi casi di positivi della Regione del Nord Est, con un decesso. In generale, il saldo degli attualmente positivi sale di circa 200 malati.

Dato Contagi Coronavirus Regioni 31 luglio

Un dato positivo oggi arriva dalle terapie intensive: calano nuovamente e oggi sono 41 su tutto il territorio nazionale i malati più gravi. Di questi, sette soltanto in Lombardia, dove si sono drasticamente ridotte. A oggi, la Regione con più malati in terapia intensiva è quindi il Lazio, con nove malati. In tutto sono 11 le Regioni con almeno una terapia intensiva. Siamo comunque sotto l’1% del picco.

Per quanto riguarda invece i decessi, oltre ai 4 in Lombardia, ce ne sono uno a testa in Liguria, Puglia, Campania, Piemonte e Veneto. La Lombardia è la seconda regione per numero di nuovi casi, con 77 ulteriori contagiati, mentre a quota zero c’è oggi una sola Regione, ovvero la Valle d’Aosta. A doppia cifra per numero di contagi anche Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Sicilia, Trentino Alto Adige e Sardegna.