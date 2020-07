Breaking Bad | Bryan Cranston parla della battaglia contro il Coronavirus

La star di Breaking Bad, Bryan Cranston, ha fatto un appello ai suoi followers invitandoli ad indossare le mascherine protettive per il Coronavirus.

Il protagonista della fortunatissima serie televisiva “Breaking Bad“, Bryan Cranston, si definisce molto fortunato. L’attore è riuscito a vincere la battaglia contro il Coronavirus, dal quale si sta ancora riprendendo nonostante sia stato sempre attento ad utilizzare le precauzioni necessarie.

L’attore di 64 anni ha interpretato il protagonista Walter White dell’iconica serie televisiva “Breaking Bad” ed ha condiviso la propria esperienza sul suo Instagram. Bryan ha invitato i suoi followers a “indossare la dannata maschera” e a continuare a seguire le misure preventive per la pandemia da Coronavirus. Nel video condiviso l’attore è di fronte a un centro di prevenzione e ha condiviso con i suoi seguaci la sua scelta di donare il suo plasma, contenente gli anticorpi sviluppati in seguito della contrazione del Covid-19. Il filmato lo inquadra mentre entra nell’ospedale e consente ai dottori di prelevare il suo sangue per le analisi. “Spero che la donazione del plasma possa aiutare qualcun altro“, ha detto l’attore.

L’appello dell’attore di “Breaking Bad” contro il Covid

Bryan Cranston ha incoraggiato i suoi followers ad avere pazienza e ad essere coraggiosi nonostante le avversità. “Ero abbastanza ligio nel seguire i protocolli, eppure ho contratto il virus. E’ devastante che oltre 150 mila americani siano morti per questo virus“, ha detto l’attore nel video. Il protagonista di “Breaking Bad” si ritiene uno dei fortunati ad essere riuscito a vincere la battaglia contro il Covid ed ha descritto i suoi sintomi, che erano molto lievi. “Possiamo sconfiggerlo SOLO se seguiamo le regole“, ha concluso.

