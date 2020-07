Bolsonaro, positiva anche la moglie: “Ho polmoni ammuffiti” – VIDEO

Dopo essere guarito dal Coronavirus, torna a parlare in tv il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, positiva anche la moglie: “Ho polmoni ammuffiti”.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, dopo essere guarito dal Coronavirus, sembra adesso prendere un po’ più sul serio gli allarmi degli esperti. Nel frattempo, anche sua moglie nelle scorse ore è risultata positiva alla malattia.

Bolsonaro, in questi mesi, è stato spesso criticato per il suo atteggiamento nei confronti del Coronavirus. Alcune sue uscite infelici, in particolare, erano state molto criticate. Si è parlato anche del fatto che avesse in più occasioni sottovalutato il virus.

Oggi spiega che “dopo 20 giorni al chiuso”, sente i suoi polmoni con “un po’ di muffa”. Ha aggiunto il presidente brasiliano nel corso di una diretta su una televisione brasiliana: “Ho appena fatto un esame del sangue. Ieri mi sentivo un po’ debole. Hanno anche trovato un po’ di infezione”. Ha in ogni caso difeso le misure finora prese. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per decessi e positivi: oltre 91mila morti e 2,6 milioni di contagi.