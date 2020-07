Beyoncé debutta su Disney+ con “Black Is King” – VIDEO

“Black Is King” debutta su Disney+: attrice e regista è la popstar Beyoncé, temi importanti e un cast d’eccezione per il visual album.

Arriva oggi su Disney+ “Black Is King”, il Visual album di Beyoncé: ispirato a ‘Il Re Leone’, il film è stato in produzione per un anno. I temi trattati sono il tradimento, l’amore e la propria identità. Il cast è all black, nel senso che tutti gli attori sono di colore.

La star del pop mondiale, già leader delle Destiny’s Child e 24 volte vincitrice di un Grammy, aveva precedentemente descritto “Black Is King” come “un lavoro d’amore”. Oggi ha spiegato: “Ho lavorato con un gruppo eterogeneo di registi, attori e creativi di grande talento provenienti da tutto il mondo”.

La narrazione, dice ancora Beyoncé, “si svolge attraverso video musicali, moda, danza, splendidi scenari naturali e nuovi talenti, ma tutto è iniziato nel mio cortile”. Insiste la popstar: “La mia speranza per questo film è che cambi la percezione globale della parola ‘Black’, che ha sempre significato ispirazione, amore, forza e bellezza per me”. L’album visivo racconterà la storia del “viaggio trascendente di un giovane re attraverso il tradimento, l’amore e l’identità di sé”, viene spiegato in un comunicato stampa. “Black Is King” è stato girato in tutto il mondo: New York, Los Angeles, Sudafrica, Africa occidentale, Londra e Belgio. Tra i protagonisti, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrell, Jay-Z e Blue Ivy Carter.