Asha Rani, la Regina d’Acciaio: i record della donna bionica – VIDEO

Chi è Asha Rani, la giovane donna indiana che ha compiuto imprese da Guinness: la sua forza nei capelli e non solo, le sue performance.

Asha ‘The Iron Queen’ Rani è una donna indiana che ha una caratteristica incredibile: la sua forza è nei capelli. L’abbiamo vista nello Show dei Record in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti cimentarsi in qualcosa di incredibile. La donna ha davvero migliorato se stessa.

Leggi anche –> Adriana Macias: la donna senza braccia da record – VIDEO

Ha infatti battuto il suo record per il veicolo più pesante trainato da capelli, nella categoria femminile. Lo ha fatto trasportando un autobus a due piani londinese sul set di ‘Lo Show dei Record’ a Milano. Asha Rani ha nei capelli una forza fuori dal comune: detiene sette attuali titoli del Guinness dei primati per il suo impressionante e non convenzionale sollevamento pesi.

Leggi anche –> Jyoti Amge, che malattia ha la donna più bassa del mondo – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’incredibile forza di Asha Rani: record e imprese

Ma Asha Rani non ha solo nei capelli la sua forza: ha stabilito due record mondiali per il sollevamento pesi con orecchie e capelli, ma non le è bastato. Ha anche stabilito un record incredibile, muovendo le orbite degli occhi per sollevare oltre 15 kg. Era il 2014. Nel 2013, Asha ha utilizzato entrambe le orecchie per trainare un furgone da 1.700 kg nel Leicestershire, nel Regno Unito.

I record di questa donna d’acciaio non finiscono qui: qualche tempo fa, ad esempio, si è fatta attraversare da 40 motociclette che le scorrevano sullo stomaco in un minuto. Infine detiene il record per aver trainato un veicolo stradale di 25 metri con i denti per 22 secondi e 16 centesimi.