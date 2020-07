Adriana Macias: la donna senza braccia da record – VIDEO

L’incredibile storia di Adriana Macias, una donna messicana nata senza braccia che ha stabilito un record da Guinness dei primati.

Questa donna messicana senza braccia ha raggiunto un record da Guinness dei primati accendendo 11 candele con i piedi in un solo minuto. Quello che sembra impossibile per molti non lo è per una donna con la forza di volontà di Adriana Macias, che ha conquistato tutti.

La sua abilità e velocità con i suoi piedi, in questo momento, è unica al mondo: il record lo ha stabilito durante la trasmissione di Canale 5, Lo Show dei Record, condotta da Gerry Scotti. La sua rapidità coi piedi lascia senza parole.

La storia di Adriana Macias, la donna senza mani

Adriana Macías è nata a Guadalajara 40 anni fa e la sua storia è davvero molto potente, soprattutto per il messaggio che lancia a tutti. Infatti, la donna è riuscita a trasformare un handicap in una grande opportunità. Particolarmente legata a sua piccola figlia Meritxell, è sicuramente una mamma responsabile e premurosa, che si prende cura della bambina.

Suo marito è invece Juan Medina, che a sua volta insegna cultura della disabilità. La grande forza di volontà della donna l’ha resa una vera e propria motivatrice, che ha scritto molti libri sul tema della diversità e della disabilità e su come farla diventare per l’appunto una risorsa. Semplicemente stupefacente l’abilità di questa donna con le dita che gli altri non usano quasi mai: i suoi libri sono scritti coi piedi e non si tratta di una metafora utilizzata in senso dispregiativo.