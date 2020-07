Yari Carrisi fidanzato? Ecco la foto che scatena il gossip

Yari Carrisi, figlio Al Bano e Romina Power, sembra essersi innamorato, a giudicare da una foto che lo ritrae in compagnia femminile: ecco chi è lei.

Galeotta fu la musica, o così dicono le fonti più informate sul presunto nuovo amore di Yari Carrisi. Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo sono infatti state pubblicate alcune foto del figlio di Al Bano e Romina Power i Yari Carrisi insieme a una donna che risponderebbe al nome di Thea Crudi. E che condividerebbe la sua stessa grande passione per il mondo delle note. Nelle immagini in questione i due sembrano molto affiatati, tanto da scambiarsi teneri baci al largo del mare di Ischia…

Per chi batte il cuore di Yari Carrisi

Thea Crudi nella vita fa la cantante e la maestra di meditazione. Sua madre è finlandese, mentre il padre è italiano. Yari Carrisi si sarebbe esibito insieme a lei qualche giorno fa all’Ischia Global Fest: i due formerebbero quindi una coppia non solo nella vita, ma anche nella musica. E pare siano bravissimi: voce incredibile lei, indiscusso talento lui. Proprio come Romina Power e Al Bano. E c’è già chi ipotizza che gli innamorati siano pronti per il grande passo. Se son rose…

