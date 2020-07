Tutto quello che serve sapere per una vacanza in Italia o all’estero durante l’estate 2020: quando partire, dove andare, dove alloggiare e come funziona il bonus vacanze.

Quante domande attanagliano i viaggiatori per questa estate 2020? Tantissime. Siamo in piena pandemia da Covid-19 e tutti ci stiamo chiedendo se una vacanza in Italia o all’estero sia la cosa giusta da fare in questi giorni così concitati.

Organizzare un viaggio è sempre stata un’operazione tranquilla, che dava serenità. Ora invece veniamo assaliti da dubbi e incertezze su queste vacanze per l’estate 2020. Quando è meglio partire? Dove è meglio andare? Quali sono le misure di sicurezza? Meglio un hotel o una casa in affitto?

Bonus Vacanze Estate 2020?

Come funziona il famigerato Bonus Vacanze e cosa fare se delle strutture non lo accettano?

Attorno a questa misura straordinaria varata dal Governo Conte per cercare di stimolare gli italiani a partire e ad andare in vacanza ci sono molte perplessità.

Non tutti gli albergatori hanno ancora deciso se accettare questi coupon oppure no. Il bonus vacanza lascia quindi perplessi molti e gli italiani che lo hanno richiesto sono sempre più innervositi dal fatto che non riescano a sfruttarlo come vorrebbero.

Viaggio in Italia o all’estero per l’estate 2020?

Dove andare in vacanza in questi mesi estivi così concitati? Il consiglio che sembra andare per la maggiore è quello di scegliere una meta in Italia.

Sia per una questione numerica di contagi da Covid-19, sia per aiutare gli albergatori, i ristoratori e tutte le strutture ricettive del nostro territorio a rialzarsi. Del resto ci sono moltissimi luoghi spettacolari da scoprire senza bisogno di andare all’estero.

Hotel o casa in affitto? Cosa scegliere per le vostre vacanze 2020

Anche in questo caso i dubbi che attanagliano i viaggiatori sono svariati. Meglio un hotel con tutte le misure di sicurezza messe in atto e che seguono i dettami del Governo e dell’OMS o meglio affidarsi ad una casa in affitto in cui potrete essere voi stessi a pulire e igienizzare se non vi sentite sicuri? La scelta dipende da voi. Se avete deciso di partire per una viaggio durante l’estate 2020 sicuramente siete più coraggiosi di altri, ma è importante anche rispettare i propri limiti e scegliere la modalità di alloggio migliore. Magari la tenda? C’è un boom di viaggi di questo genere!

Quando partire per un viaggio ad agosto 2020?

Qual è la settimana migliore per partire ad agosto? Se ancora non avete prenotato le vostre vacanze per l’estate 2020 sappiate che i prezzi quest’anno sono alti, ma non esagerati! Quindi, anche se i giorni di Ferragosto saranno sicuramente i più concitati, i prezzi non arriveranno probabilmente alle cifre degli anni scorsi. Sicuramente però se avete la possibilità di scegliere, optare per una vacanza magari verso fine agosto, primi di settembre potrebbe essere la soluzione giusta.