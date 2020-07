Tina Cipollari è tornata con Kikò Nalli? Interviene Ambra Lombardo

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti il presunto ritorno di fiamma tra Tina Cipollari e Kikò Nalli. Ecco cos’ha detto a riguardo Ambra Lombardo.

Nei giorni scorsi sono state condivise indiscrezioni riguardanti il presunto ritorno di fiamma tra Tina Cipollari e Kikò Nalli. Le voci si basavano sul fatto che entrambi al momento sembrano essere single, visto che l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ avrebbe posto fine alla sua relazione con l’imprenditore e l’ex gieffino a quella con Ambra Lombardo. Insomma chi ha messo in giro la voce ha sfruttato la situazione per attirare l’attenzione dei fan.

Leggi anche ->Tina Cipollari perde la testa, è furiosa: “Dovete vergognarvi tutti”

La voce, infatti, è stata apertamente smentita da entrambi i protagonisti del rumor. Non c’è alcun ritorno di fiamma dunque. Intervistata dal settimanale ‘Nuovo Tv‘, Ambra Lombardo ha espresso il proprio parere sul possibile ritorno di fiamma dicendo: “Credo che la notizia del loro ritorno di fiamma sia un’assurdità…Però alla fine chi lo sa? Ormai credo a qualunque cosa”.

Leggi anche ->Tina Cipollari ha lasciato il fidanzato: ritorno di fiamma con Kikò?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tina Cipollari non torna con Kikò Nalli, ma hair stylist è libero

Come si evince da questa risposta Ambra non è certa che Kikò non frequenti Tina, questo perché la loro relazione è veramente finita. A tal proposito l’ex gieffina dice: “Provo un grande affetto per lui, ma sono anche una donna adulta alla quale piace pensare che il suo uomo debba essere presente…Lui per varie situazioni non può esserci: comprendo la situazione e va bene così”.

In alcuni casi l’affetto non basta e questo è esattamente il caso della coppia creatasi al GF Vip. La Lombardo, dunque, si appresta a vivere un’estate da single, ma i suoi pensieri al momento sono rivolti ai progetti lavorativi: “Ci sono bei progetti insieme che però non svelo in anticipo: sono troppo scaramantica”.