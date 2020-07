A Temptation Island Anna e Andrea sono attesi all’ultimo falò. Da questo loro faccia a faccia gli spettatori sapranno quale sarà il futuro della coppia.

Tra i protagonisti più chiacchierati di ‘Temptation Island‘ c’è Anna Boschetti. Lei ha suscitato numerose polemiche per i suoi atteggiamenti nei confronti del fidanzato Andrea Battistelli. Più volte lei ha provato a provocarlo ed a farlo ingelosire, ricevendo in cambio però soltanto critiche.

In particolar modo lei aveva espresso un certo interesse per uno dei tentatori conosciuti nel programma Mediaset. E proprio questo non è piaciuto a molti telespettatori, i quali attendono però il suo confronto al falò finale con lo stesso Andrea. Chissà se la loro relazione cadrà oppure andrà avanti. Intanto però Anna si affida ai social per togliersi più di un sassolino dalla scarpa, anche se, a norma di regolamento non potrebbe. E chissà che questo non le costi qualche provvedimento da parte della produzione di ‘Temptation Island.

Temptation Island Anna e Andrea, cosa accadrà al falò finale?

Dal profilo Instagram di un suo conoscente, la 37enne madre di famiglia ha pubblicato alcune storie in cui annuncia di dare battaglia. “Neanche possono immaginare quello che farò io quando potrò riusare i social! Loro neanche immaginano quello che gli può succedere. Chi tocca le mie figlie, li querelo tutti quanti, li porto tutti in un’aula di tribunale! Finché si scherza si scherza, quando finisce il programma non ti dico che li vado a prende uno per uno perché è una cosa impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene”. Parole forti da parte di lei, che con Andrea intrattiene una relazione dal 2018. La sua volontà sarebbe quella di sposarsi per consolidare l’amore con Battistelli e trovare maggiore stabilità. Lui però non sarebbe molto propenso ad assecondarla. Vedremo come finirà.