Stasera in tv, Scusate se esisto! Trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 30 luglio 2020, con il film del 2014 “Scusate se esisto!” in onda su Rai1 in prima serata: trama e cast del film

Da non perdere l’appuntamento questa sera, giovedì 30 luglio 2020, con il film “Scusate se esisto!” diretto da Marco Milano con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini, Cesare Bocci, Stefania Rocca. Scritta da Paola Cortellesi con Furio Andreotti, Riccardo Milani e Giulia Calenda, la pellicola è stata prodotta da Italian International Film e Rai Cinema. La storia parla di una ragazza, laureata in architettura col massimo dei voti, Serena Bruno che arriva da un paesino dell’Abruzzo. Lavora a Londra, ma la nostalgia di casa la fa ritornare in Italia.

Stasera in tv, Scusate se esisto! Il finale

Successivamente la ragazza cerca così una sistemazione a Roma per quello che concerne il suo operato, ma non lo riesce a trovare. Così arrangia un po’ facendo l’arredatrice presso il Paradiso della cameretta, la designer di cappelle funerarie per ricchi cafoni, e la cameriera in un ristorante di lusso. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 30 luglio 2020, in onda su Rai1 in prima serata.