Raoul Bova, la verità sul rapporto con Rocio: il ruolo di Chiara Giordano. Non poche sono state le voci nei mesi scorsi che hanno parlato di una possibile rottura tra i due. Che ci sia di mezzo la ex moglie del bellissimo attore?





Molte pagine di gossip davano ormai per spacciata la relazione d’amore tra Bova e spagnola e madre delle sue bimbe Rocio Munoz Morales. Ma sarà realmente così?

Raoul Bova, la verità sul rapporto con Rocio e il ruolo della ex moglie Chiara Giordano

Al contrario di quanto ribadito dagli ultimi gossip, la coppia si è dimostrata molto unita proprio negli ultimi giorni, a testimoniare la stabilità del proprio rapporto al di là di ogni contraria supposizione. Questo è stato evidente durante le riprese dell’ultimo cortometraggio di Gabriele Muccino, in Calabria.

Sono state proprio alcune immagini pubblicate su Instagram da Raoul e da Rocio negli ultimi giorni a rassicurare tutti i fan sulla stabilità del loro rapporto. Nelle immagini infatti la coppia è apparsa estremamente felice e serena. Anche Muccino ha confermato il grande feeling tra i due, conosciutisi nel 2011 sul set del film Immaturi. La loro relazione però fu ufficializzata solo nel 2013. Anno questo nel quale l’attore dichiarò anche la separazione, dopo 13 anni di matrimonio, dalla ex moglie Chiara Giordano, dalla quale ha avuto i suoi primi due figli.

Proprio la Giordano, solo trascorso molto tempo dalla rottura con l’ex marito, ha ammesso pubblicamente tutta la sofferenza provata in quell’occasione e il suo senso di insicurezza e frustrazione dovuto al fatto che Bova si innamorò di una donna più giovane di lei. Sembra però che nell’ultimo periodo anche questa ex coppia sia riuscita a ricucire un po’ i rapporti incrinati e a ritrovare quella serenità perduta, probabilmente tenendo in considerazione il bene dei propri figli.