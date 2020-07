Una adolescente fa perdere le sue tracce dopo avere incontrato un giovane sui social network: la ragazza scomparsa se n’è andata di casa dopo una lite con i suoi.

Una ragazza scomparsa sta catalizzando le attenzioni delle forze dell’ordine. La sua sparizione permane da ormai quasi una settimana. Era venerdì 24 luglio quando Cleo Tombs, di 17 anni, è sparita di casa. Lei soffre di una forma di autismo e non è mai stata lontana dalla sua famiglia. Il fatto è avvenuto a Birmingham ed a quanto pare, alla base di tutto, ci sarebbe un appuntamento online. Cleo si sarebbe sentita con una persona sconosciuta che ha esercitato evidentemente un forte ascendente su di lei. Qualche vicino di casa afferma di avere visto la ragazza scomparsa lasciare casa di notte. Inoltre gli account Facebook, Snapchat ed Instagram della 17enne risultano ora cancellati.

Ragazza scomparsa, i timori dei genitori: “È autistica e non ha mai dormito fuori”

La polizia si è interessata al caso, confermando che si tratta di una sparizione sospetta. Anche il padre della adolescente ha confermato che la figlia aveva incontrato un ragazzo sui social. E gli aveva espresso l’intenzione di andare a vederlo di persona. Questi risiederebbe in Scozia. “La sera in cui mia figlia è scomparsa aveva litigato con noi, perché le abbiamo negato un passaggio per la stazione degli autobus. Allora lei è fuggita, cancellando i suoi account social”, racconta il padre. La giovane indossava una gonna marrone di velluto a coste lunga fino al ginocchio ed una camicetta nera. I genitori hanno detto che la loro figlia non ha mai passato la notte lontano da casa. E di avere trovato degli appunti annotati in questi mesi in merito alle spese del viaggio fino in Scozia ed a quanto era riuscita a mettere da parte. Ora temono che lei non sia al sicuro.