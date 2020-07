Una sfortunata ragazza morta dopo una operazione necessaria ma “non rischiosa”. Raffaella Antonelli era bellissima e molto amata da tutti quanti.

Da Ancona arriva la notizia di una ragazza morta a seguito di un brutto male. Nemmeno l’intervento chirurgico nel quale lei per prima aveva riposto tutte le sue speranze è servito a salvarle la vita.

LEGGI ANCHE –> Morta la donna che uccise il marito violento e poi venne graziata

La povera Raffaella Antonelli, 30 anni, è scomparsa dopo una complicazione post-operatoria che i medici avevano giudicato remota. “La percentuale di riuscita ammonta al 98%, potrebbe esserci una rara possibilità di incorrere in una emorragia dopo”. E purtroppo questo è avvenuto. La sfortunata Raffaella, che aveva compiuto gli anni ad inizio lockdown a marzo, si è spenta a Milano all’Istituto Neurologico Besta.

LEGGI ANCHE –> Tragico incidente: morta una giovane campionessa d’atletica

Ragazza morta, messaggi di cordoglio da parte di tutti

Era originaria di Ancona e molto apprezzata anche per essere parte di una famiglia di persone oneste e lavoratrici. Il padre proveniva da Marcianise, Comune della provincia di Caserta, il cui sindaco non ha mancato di far pervenire le proprie condoglianze. E tanti sono i messaggi di lutto e di cordoglio arrivati dalle tante persone che conoscevano la ragazza morta e la famiglia, fratelli compresi. I funerali si svolgeranno nella Chiesa delle Grazie ad Ancona giovedì 30 luglio 2020.

LEGGI ANCHE –> Bambina morta | crisi epilettica e respiratoria la uccide a 3 anni