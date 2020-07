Pago Serena Enardu, colpo di scena: i due di nuovo insieme

Ancora un colpo di scena per quanto riguarda la storia d’amore tra Pago e Serena Enardu: i due si sono rivisti per un caffè in Sardegna

Novità importanti per la storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. Dopo l’addio nelle scorse settimane, ora i due si sono rivisti nuovamente in Sardegna con l’annuncio che è arrivato su Instagram dall’ex tronista. Al momento si è tratto di un incontro per un caffé parlando del più o del meno. Il cantante si trova sull’isola insieme al figlio Nicola e così ha voluto incontrare dopo un po’ di tempo l’ex fidanzata.

Pago Serena Enardu, l’annuncio su Instagram

Così direttamente sul suo profilo Instagram la bella Serena ha svelato: “La verità è che ci siamo presi un caffè. Abbiamo soltanto parlato con toni molto tranquilli. Tra di noi non è successo niente: c’è stato soltanto uno scambio di idee e opinioni. Abbiamo passato un po’ di tempo e con la testa un pochino più lucida, ci siamo detti un paio di cosa e nient’altro”. La loro storia d’amore è stata sempre ricca di problemi e di colpi di scena improvvisi con riappacificazioni continue. Cosa succederà nei prossimi giorni?