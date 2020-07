Lutto nel mondo della musica: Malik B è deceduto a 47 anni – VIDEO

L’iconico fondatore dei ‘The Roots’, Malik B, è deceduto nelle scorse ore: il famosissimo rapper aveva solamente 47 anni.

Si è spento nelle scorse ore uno dei più illustri rappresentanti della musica hip hop: Malik B. Storico Mc e fondatore del gruppo ‘The Roots‘, l’artista era considerato uno dei più grandi rappresentanti del genere e uno di quelli che ha contribuito non solo alla sua diffusione ma anche alla sua crescita. A dare la triste notizia della tragica dipartita è stato proprio il collettivo di cui era fondatore e uno dei membri storicamente più importanti della band.

Da qualche anno, infatti, Malik B aveva lasciato i ‘The Roots’ per dedicarsi ad una carriera individuale. Ecco cosa si legge sulla pagina instagram ufficiale della band: “È con la morte nel cuore e con gli occhi colmi di lacrime che purtroppo vi informiamo della morte del nostro amatissimo fratello e membro per molto tempo dei The Roots, Malik Abdul Basit. Possa essere ricordato per la sua devozione all’Islam, la sua amorevole fratellanza e la sua capacità innovativa come uno dei più grandi MC di tutti i tempi. Vi chiediamo, per favore, di rispettare la sua famiglia e la sua famiglia allargata in questi giorni di dolore per questa enorme perdita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Roots (@theroots) in data: 29 Lug 2020 alle ore 12:04 PDT

