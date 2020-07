Elisa Isoardi, l’appello ad Antonella Clerici: “Ti chiedo solo questo…”

A partire dalla prossima stagione non ci sarà La Prova del Cuoco: la stessa Elisa Isoardi ha rivelato il suo appello ad Antonella Clerici

Tanti cambiamenti relativi alla prossima programmazione su Rai1. Così la stessa conduttrice Elisa Isoardi, ex di Matteo Salvini, ha svelato il suo punto di vista dopo la chiusura de La prova del cuoco ai microfoni del settimanale Nuovo: “Mi è dispiaciuto tanto per i cuochi…”. Poi ha aggiunto rivelando l’appello ad Antonella Clerici, che sarà protagonista con una nuova trasmissione su Rai1: “Vorrei che chiamasse i cuochi che hanno lavorato con me. Spero che lei possa integrare parte della mia squadra, visto che loro meritano di continuare a lavorare in Tv…”.

Leggi anche–> Antonella Clerici, la strana foto con Vittorio Garrone: “Imboscati”



Elisa Isoardi, nuove sfide in programma

Così la stessa Isoardi sarà protagonista con nuovi programmi in vista della prossima stagione: condurrà il programma Check-Up e nel frattempo sarà concorrente di Ballando con le stelle: “Ho raddoppiato visto che ho lasciato una trasmissione e me ne sono presa un paio…”. Infine, ha confessato tutta la sua ammirazione per il programma di Rai1: “Alla conduzione c’è una signora che stimo da sempre Milly Carlucci…”. La Clerici ascolterà il suo appello per quanto riguarda il suo nuovo appuntamento su Rai1?