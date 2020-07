Edoardo Bennato: chi è la figlia Gaia, curiosità sulla giovane

La figlia di Edoardo Bennato si chiama Gaia e ha solo 16 anni, essendo nata nel 2004: viene da una famiglia di artisti, ma ha un altro sogno.

“Meno male che c’è lei, quando sono giù di corda guardo i suoi filmati e mi tiro su di morale”, così qualche tempo fa, in un’intervista a ‘Domenica Live’, si esprimeva il cantautore Edoardo Bennato, parlando della figlia Gaia di soli 16 anni.

L’amore per la figlia nata nel 2004 non gli ha fatto dimenticare quelli che sono stati i drammi della sua vita: nel 1995, in un’incidente stradale, ha perso la sua fidanzata, Paola Ferri, studentessa di psicologia di 23 anni. Lo stesso anno è morta la madre, Adele Zito.

Chi è Gaia Bennato, la figlia di Edoardo

Proprio di quella nonna che la figlia non ha mai conosciuto, Edoardo Bennato ha detto: “Mia mamma non l’ha vista, sarebbe stata molto orgogliosa di lei”. Più di recente ha detto al Corriere della Sera che la figlia ha preso il posto di sua madre: “Mi dà consigli: sembra che io guidi lei, ma lei guida me”.

La giovanissima Gaia Bennato viene da una famiglia di musicisti e cantautori. Oltre a suo padre, infatti, anche i suoi zii Eugenio Bennato e Giorgio Zito sono degli affermati cantanti, inoltre il primo ha sposato la cantante Pietra Montecorvino. Anche la ragazza ha mostrato doti musicali non indifferenti, ma a quanto pare sogna di fare la biologa.