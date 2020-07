Beautiful, le anticipazioni di oggi 30 luglio 2020

Appuntamento da non perdere oggi, 30 luglio 2020, con una nuova puntata di Beautiful in onda su Canale5: ecco tutte le anticipazioni

Novità importanti per quanto riguarda l’appuntamento con Beautiful in onda, oggi 30 luglio 2020, su Canale5. Così ci sarà Liam che intende confessare a Hope di esser stato tutta la notte con Steffy. Anche se non ricorda nulla l’uomo non vuole avere segreti con la sua dolce metà e così vola da lei e le spiega quello che è successo. Hope resta molto ferita dopo le sue parole. Successivamente Liam è sempre stato legato per certi versi a Steffy: la Logan gli consiglia così di stare con lei e con le loro bambine.

Beautiful, le curiosità di oggi

Così Thomas viene a sapere e tutto e successivamente vuole prendersi Hope: usa come stratagemma il figlio per arrivare finalmente legata alla figlia di Brooke. Douglas andrà da Hope con un anello di fidanzamento: la Logan accetterà la proposta di matrimonio di Thomas! Appuntamento da non perdere con una nuova puntata di oggi, giovedì 30 luglio 2020, in onda su Canale5.