Altro post social davvero conturbante per Barbara D’Urso, che duella con le più giovani e fa vedere delle ottime credenziali per vincere.

Ecco un’altra foto che Barbara D’Urso pubblica con il fermo proposito di attirare su di sé gli occhi di tutti. La conduttrice televisiva di Mediaset ‘danza con gli alberi’. E fa sfoggio di un gran bel paio di gambe. Nonostante i suoi 63 anni di età, lei si sente sempre giovane anche fuori, oltre che dentro. La napoletana piace per la sua verve ed il buonumore che mette in ogni interazione diretta con i suoi ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Danzando con gli alberi 🌳 #dance #love #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 30 Lug 2020 alle ore 3:28 PDT

Barbara D’Urso, lei è sempre uno spettacolo sorprendente

Visualizza questo post su Instagram Oggi caldo record 🔥 #hot #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara (@barbaracarmelitadurso) in data: 29 Lug 2020 alle ore 3:30 PDT

A settembre rivedremo Carmelita sugli schermi di Mediaset, per le nuove edizioni di ‘Pomeriggio Live’, ‘Domenica Live’ e ‘Live – Non è la D’Urso’. Nel frattempo lei intende deliziarci così. Nel suo ultimo post, con le gambe in bella mostra, lei si fa ritrarre nell’atto di danzare in quello che sembra un vasto giardino. E sempre #colcuore, come da fedele hashtag che lei usa come marchio di fabbrica.

