Anche Arnold Schwarzenegger ha degli scheletri nell’armadio. L’attore di Hollywood ed ex governatore della California ne ha fatte eccome di pazzie.

Da sempre Arnold Schwarzenegger è una delle star più iconiche di Hollywood e ci ricordiamo di lui in particolar modo per il ruolo ricoperto nella saga di ‘Terminator’. L’ex governatore della California ha compiuto 73 anni ed ecco che spuntano fuori alcuni aneddoti della sua vita privata.

LEGGI ANCHE –> Alberto Matano, l’annuncio inaspettato: “Inizia una nuova vita”

Alcuni dei quali anche scabrosi, come le relazioni aperte e l’avere rapporti anche fino a 5 volte al giorno. Si parla anche di un’orgia in palestra e di un figlio segreto. Con l’allora fidanzata della seconda metà degli anni ’70, Schwarzenegger ebbe una relazione aperta, come confermato da lei. I due si conobbero a Beverly Hills nel luglio del 1977. “Insieme eravamo felici, ma quando ci trovavamo da soli avevamo la facoltà e la libertà di frequentare altre persone, afferma la donna. E difatti Schwarzy iniziò a vedersi con Maria Shriver. Contestualmente, anche Sue vedeva altri uomini “e questo fece molto arrabbiare Arnold. Che da par suo mi disse che Maria era solo un’amica. Ma io non gli credevo affatto”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Lutto nel mondo della musica: Malik B è deceduto a 47 anni – VIDEO

Arnold Schwarzenegger, ne ha fatto di follie

In un’intervista del 1977 per la rivista ‘Oui’, Arnold Schwarzenegger a 29 anni ammise di avere partecipato ad una orgia in palestra con altri bodybuilders e donne. Una cosa che ha rischiato di compromettere la sua corsa alla poltrona della California nel 2003. Ma alla fine tutto ciò non ebbe alcuna conseguenza e l’attore di origini austriache venne nominato governatore. Lui definì ignobili questi attacchi ma non smentì nulla di tutto ciò. Poi ci sono anche tutte le volte in cui lui ha posato senza veli per diverse riviste, mettendo in mostra il suo fisico senza eguali. Riguardo alla relazione con Maria Shiver, lui comprò il silenzio di lei versandole 7mila dollari. Questo perché tale storia avrebbe potuto minarne la carriera, a suo dire. Alla fine i due si sposarono e sono rimasti insieme per 25 anni, prima di separarsi.

LEGGI ANCHE –> Tina Cipollari è tornata con Kikò Nalli? Interviene Ambra Lombardo

Le rivelazioni di Brigitte Nielsen

Anche Brigitte Nielsen ha affermato che con Arnold a letto ha fatto di tutto. I due si conobbero sul set di ‘Red Sonja’ nel 1985. Fu una relazione breve ma intensa. “Avremmo dovuto innamorarci sul set ma a me capitò anche nella vita reale”, scrisse la danese naturalizzata italiana. “Fu un grande momento della mia vita”. E poi ecco spuntare anche un figlio segreto, che Schwarzy avrebbe avuto con la governante Mildred Baena, quando era sposato. Arnold ha confessato di aver avuto un figlio più di 10 anni prima e di averlo detto alla moglie Maria, che ha concluso la loro relazione dopo 25 anni di matrimonio per questo motivo. Oggi lui ha 22 anni, si chiama Joseph e ha un ottimo rapporto con l’attore. Il quale ha anche altri quattro figli: Katherine, di 30 anni, Christina, 29, Patrick, 26 e Christopher, 22.

LEGGI ANCHE –> Antonio Cabrini lutto devastante: dopo il padre morto anche il fratello