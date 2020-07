Antonella Elia, furia per il tradimento: lascia Pietro ed esce da sola

La puntata di Temptation Island si apre con il falò di Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Tensione altissima per il bacio che l’uomo ha dato senza essere visto dalle telecamere ad una delle single.

La Elia rifila tre schiaffi al suo fidanzato. Lui nel video confessa di averla baciata poi davanti ad Antonella Elia nega quella che sembra l’evidenza dicendo di non ricordarsi se l’ha baciata davvero.

Antonella Elia furiosa, Pietro è sotto choc

“Si è innescato un meccanismo che mi ha fatto perdere il controllo” dice Pietro riavvicinandosi alla Elia che dopo un po’ si calma. “Tu non ce l’hai il controllo, sei diventato un demonio. Dovevi tutelarmi, io devo essere tutelata. Non posso guardarti che mi fai schifo. Tu sei il mio uomo e devi proteggermi, non devi perdere il controllo”.

Pietro dice di voler andare via con lei, Antonella decide di tornare a casa da sola. “Pietro non ti amo più. Anzi ti amo ma mi fai schifo. Mi fai talmente schifo che piuttosto che tornare a casa con te mi faccio monaca. Io ti cancello dai social, da tutto. Non ti voglio più. Mi fai ribrezzo. Mi fai sentire sterile, arida, brutta, inutile, sola come un cane. Io questa non te la perdono, non te la perdonerò mai”.

Lui insiste: “Ho sbagliato, mi devi perdonare. Ho fatto qualche stronzata, dammi questa possibilità”. Ma lei insiste: “Contattami fra un anno che forse ci ripenso. Ti lascio i vestiti in uno scatolone nell’androne”. Lui poi si inginocchia davanti a lei pregandola di uscire insieme a lui. La implora in tutti i modi di uscire insieme, ma alla fine lei se ne va da sola.