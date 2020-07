Verona Spal Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Verona e Spal è valido per la 37esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Dopo la conquista del nono scudetto consecutivo, con due giornate di anticipo, da parte della Juventus, la Serie A TIM sta per concludersi con la penultima giornata. Alle 19.30 diverse partite in contemporanea, tra cui quella tra Verona e Spal.

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Le due squadre fanno un bilancio del campionato che sta per concludersi: i padroni di casa sono stati la squadra provinciale che insieme al Sassuolo più ha impensierito le grandi, gli ospiti tornano mestamente nel campionato cadetto.

Verona Spal: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 19.30 del 29 luglio 2020 allo stadio Bentegodi di Verona tra i padroni di casa e la Spal è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Verona e Spal su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Si tratta di una sfida quasi inedita per il massimo campionato con appena due precedenti giocati a Verona, nel 1958 e sessant’anni dopo, nel 2018, entrambi vinti dalla Spal.

Verona Spal, le due squadre in campo: le formazioni

Tutto pronto dunque per la partita di questa sera tra le due squadre, che onoreranno l’impegno. Queste le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Günter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Zaccagni; Pazzini.

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; Murgia, Valdifiori, Dabo; D’Alessandro, Petagna, Di Francesco.