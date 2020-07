Dove mangiare lo Street Food più buono in Italia: la guida del Gambero Rosso 2021. Tutte le info.

Per gli amanti dello street food è uscita la nuova guida del Gambero Rosso dedicata al cibo da strada. Un manuale con tutte le indicazioni e le informazioni utili sulle migliori pizzerie, friggitorie, piadinerie, paninerie, friggitorie, focaccerie, hamburgerie. Tutti i tipici locali da street food distribuiti sul territorio italiano. Ecco dove andare in Italia per gustare il cibo da strada più buono.

Leggi anche –> Ristoranti a domicilio: i 50 migliori d’Italia

Street Food in Italia: guida Gambero Rosso 2021

Il Gambero Rosso ha appena pubblicato la sua nuova guida allo Street Food in Italia per il 2021, giunta alla sesta edizione e realizzata in collaborazione con Così com’è, l’unica mappa nazionale del cibo di strada all’italiana.

Nonostante il nome inglese, infatti, il cibo da strada è una colonna portante della gastronomia italiana, con una tradizione antica che utilizzava materie prime povere e scarti non altrimenti utilizzabili. La creatività e l’inventiva ha permesso a moltissimi italiani di sfamarsi nei secoli grazie al cibo da strada. Oggi, molte tradizioni sono state recuperate e rivisitate e integrate con cibi provenienti dall’estero e nuove sperimentazioni. Da qui il nome inglese “street food”, che comprende le nuove tendenze del cibo da strada, in una dimensione più internazionale, e che vuole dare maggiore visibilità a tradizioni gastronomiche popolari.

Ormai, spiega il Gambero Rosso, tanti cibi di strada di origine straniera sono delle star anche nel nostro Paese: dagli hamburger e pollo fritto americani alle arepas venezuelane, inclusir ravioli, jiamo e bao della tradizione cinese. Tra i premiati dalla guida, infatti, sono presenti anche cibi internazionali.

Leggi anche –> Gelaterie d’Italia 2020: dove mangiare il gelato più buono

La guida Street Food 2021 propone oltre 600 indirizzi in tutta Italia. Come nelle precedenti edizioni, poi, vengono eletti 20 nuovi campioni regionali, insieme a due Premi Speciali: Street Food da Chef, per la rielaborazione inedita di un piatto tipico dello street food nell’alta cucina, e Street Food on the road, dedicato alla migliore proposta di cibo di strada itinerante.

Il premio Street Food da Chef è andato a “1983. Cronaca di un’estate”, piatto del menu degustazione del ristorante “Il Grano di Pepe” di Ravarino (Modena), creato qualche anno fa in ricordo del giudice Rocco Chinnici, vittima di mafia, originario di Palermo come lo chef. Mentre il premio premio Street Food on the road è andato a “CiVà – Cibo Vagabondo” di Sala Consilina (Salerno).

La nuova guida del Gambero Rosso al migliore Steet Food in Italia edizione 2021 è stata presentata nell’elegante cornice esterna del ristorante Mediterraneo del MAXXI di Roma. La guida si può acquistare in libreria e online.

Per maggiori informazioni: www.gamberorosso.it/notizie/guida-street-food-2021-del-gambero-rosso-tutti-i-premiati