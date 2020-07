Stasera in tv – Superquark, le anticipazioni del 29 luglio

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 29 luglio, con una nuova puntata di Superquark in onda su RaiUno in prima serata: le anticipazioni

Questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, andrà in onda il terzo appuntamento con “Superquark” con Piero Angela. Si parlerà del Sud America, che è il continente più ricco di specie animali di tutto il pianeta. Ci sarà tante immagini sulle Ande, tra deserti, foreste e zone costiere dove è facile incontrare pinguini, leoni marini e orsi. Poi si seguirà anche un puma che tenterà di uccidere la sua preda. Dopo le Ande si arriverà nell’Amazzonia, la foresta pluviale più vasta del mondo. Spazio anche alle anaconde giganti, i grandi pesci che nuotano in acque limpide.

Leggi anche–> Alberto Angela, chi è: vita privata, figli, moglie e carriera del conduttore



Stasera in tv – Superquark, le curiosità

Successivamente si metterà il focus sulla situazione demografica con Piero Angela che parlerà delle conseguenze dello studio su ‘The Lancet‘. Poi ci sarà un nuovo servizio, che riguarda la riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco con Alberto Angela che parla del sale, l’oro bianco dell’antichità tanto che i Romani lo distribuivano ai soldati come paga aggiuntiva facendo nascere la parola “salario”. In seconda serata ci sarà l’appuntamento con Piero Angela con “Superquark Natura”: ci sarà così il terzo episodio completo della serie Bbc “Blu Planet, Le scogliere di coralli”.