Stasera in tv – Chi l’ha Visto? Le anticipazioni del 29 luglio

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, con una nuova puntata di Chi l’ha visto? Ecco tutte le anticipazioni

Da non perdere l’ultimo appuntamento stagionale con una nuova puntata di “Chi l’ha visto” in onda oggi, mercoledì 29 luglio alle 21.20, con la conduzione di Federica Sciarelli. Si prenderà in esame il caso del serial killer Zakaria Ismaini, che adescava sui siti le sue vittime per poi ucciderle. Attualmente il giovane palestrato si trova in carcere per aver commesso tre delitti, ma si pensa che abbia anche ucciso altre persone che risultano ancora disperse tra il 2008 e il 2015.

Stasera in tv – Chi l’ha Visto? Il caso del serial killer

Lo stesso serial killer è stato condannato a 30 anni per la morte di Anna Maria Stellato, ragazza ligure di appena 24 anni; all’ergastolo per l’omicidio di Cosimo Mastrogiovanni, pensionato di 63 anni che è stato bruciato vivo il 10 novembre 2014. Infine, è reo confesso per l’omicidio della 50enne Letizia Consoli, vedova uccisa a Catania il 7 febbraio 2015 colpita alla testa e gettata in mare. Una storia davvero incredibile per quanto riguarda con l’appello che sarà lanciato in diretta tv dalla stessa presentatrice Federica Sciarelli. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, con l’ultima puntata stagionale del programma in onda in prima serata su RaiTre.