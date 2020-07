Sossio Aruta, l’appello a Maria De Filippi: “Ecco cosa vorrei”

Matrimonio in vista per Sossio Aruta che ha lanciato così l’appello nei confronti di Maria De Filippi: ecco la sua proposta

Sossio Aruta è stato protagonista del Trono Over di Uomini e Donne come cavaliere. Ha conosciuto così la sua compagna Ursula Bennardo vivendo la relazione tra alti e bassi. Ci sono state diverse incomprensioni all’inizio della loro storia d’amore con la coppia che ha voluto anche partecipare alla prima edizione di Temptation Island Vip. Dopo l’avventura per tre settimane, all’uscita i due hanno anche svelato di aspettare una bambina, Bianca. Successivamente durante un’apparizione ad Uomini e Donna lo stesso ex attaccante della Juve Stabia ha fatto una proposta di matrimonio a Ursula Bennardo.

Sossio Aruta, la proposta a Maria De Filippi

Ai microfoni del settimanale DiPiù, riportate da Gossipblog, lo stesso Aruta ha lanciato un appello: “Sono diventato uomo grazie alla signora Maria De Filippi. Grazie a lei ho potuto partecipare a Uomini e Donne dopo che ero disperato davvero. Ha visto in me la voglia di rinascere: a lei sarò grato per sempre. Vorrei che lei fosse la mia testimone di nozze: spero accetti”.