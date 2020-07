Per Serena Enardu c’è da fare i conti con un ‘estraneo’ che si è intrufolato in casa sua nottetempo. La ex di Pago descrive spaventatissima cosa è accaduto.

Che brutto quarto d’ora stanotte per Serena Enardu. La ex di Pago stava tranquillamente a letto a godersi il meritato sonno quando ha ricevuto una visita tanto inaspettata quanto paurosa. Ladri? Qualcuno che puntava a farle del male?

No, per fortuna niente di tutto questo. Anche se l’ospite in questione era altrettanto sgradito. La 43enne di Quartu Sant’Elena, in una serie di storie su Instagram, parla di vera e propria “notte da incubo”. Tutto nasce da una fobia che lei si porta appresso sin da bambina, e con la quale non riesce a lottare. “Ho paura delle blatte. Una fobia pesante, che provo verso questo simpatico animaletto”.

Serena Enardu, che brutto momento questa notte

Da quanto si può intuire, la Enardu non ha ucciso l’indesiderato ospite. Piuttosto ha aperto tutti gli ingressi di casa nel tentativo di mandarla via. Inoltre ha anche versato acido muriatico diluito nell’acqua in qualsiasi scarico, dalla cucina ai bagni. “Penso anche di essermi intossicata, il risveglio di questa mattina non è stato affatto piacevole. Ero tutta gonfia per avere respirato quella roba”. Tra l’altro la blatta non ne ha voluto sapere di volersene andare. Allora Serena l’ha intrappolata in cucina alle 07:00 del mattino, è uscita e l’ha trovata lì verso mezzogiorno. Poi per fortuna questa odissea è finita.

