Sassuolo Genoa Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Sassuolo e Genoa è valido per la 37esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi 29 luglio alle 19.30 la penultima giornata di Serie A TIM, con diverse sfide in contemporanea, tra cui due che decideranno l’ultima squadra a retrocedere. Infatti alla stessa ora giocano il Genoa col Sassuolo e il Lecce contro l’Udinese.

Terzultima e quartultima, ovvero Lecce e Genoa, sono divise da quattro punti, per cui i salentini sono chiamati alla disperata impresa di ottenere una doppia vittoria e sperare che i liguri non facciano risultato, ottenendo al massimo un solo punto.

Sassuolo Genoa: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Calcio 3, canale 253 del satellite. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono sei i precedenti al Mapei Stadium tra queste due squadre nel massimo campionato. Una sola la vittoria esterna, nella stagione 2015-2016. Uno solo anche il pareggio tra le due formazioni, mentre i precedenti danno decisamente ragione al Sassuolo, che ha vinto ben quattro volte.

Sassuolo Genoa, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

De Zerbi e Nicola hanno ultimato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All.: De Zerbi.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Romero; Ankersen, Behrami, Schone, Lerager, Criscito; Pandev, Pinamonti. All.: Nicola.