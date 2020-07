Nell’ambito della situazione ondata Covid, l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e dice la sua.

L’Oms – Organizzazione Mondiale della Sanità – in un convegno trasmesso in diretta streaming sulla propria pagina Facebook ufficiale, ha affrontato il tema di una nuova, possibile ondata di Covid.

Una degli esperti chiamati in causa, la dottoressa Margaret Harris, ha affermato di ritenere che ci sarà una presenza fissa del virus con una carica virale che si alternerà tra una presenza forte ed un calo. In un continuo saliscendi con il quale il mondo dovrà imparare a convivere. “Questo è un agente patogeno che si comporta in maniera diversa e che non è legato all’alternarsi delle stagioni, come capita con altri virus”. La Harris è la portavoce ufficiale dell’Oms e ha invitato tutti a prendere in considerazione quanto segue. “Ci sarà una unica, grande ondata di Covid, che possiamo attenuare osservando le misure di precauzione già note a tutti”.

Ondata Covid, il virus c’è ancora e chi dice il contrario è un irresponsabile

Il riferimento è alla necessità di dovere evitare gli assembramenti, sia all’aperto che al chiuso. Ed all’indossare le mascherine protettive su bocca ed anche naso. Una cosa che non tutti fanno. Nonostante alcuni irresponsabili si dicano convinti che l’epidemia si sia fermata e che il virus sia sparito, non è così. Chi dice questo lo fa solo per raccogliere consensi politici, senza curarsi della irresponsabilità dei propri gesti e delle proprie affermazioni. In altre parti del mondo le autorità locali sono state costrette a dovere attuare dei nuovi lockdown. In particolar modo a Pechino, in Catalogna ed in Israele i contagi sono tornati a crescere. E questo anche a causa di un ingiustificato rilassamento da parte delle persone, che hanno smesso di comportarsi in maniera responsabile.

