Il superfood dell’estate è la Moringa, conosciuta come Albero Miracoloso

Moringa, l’albero miracoloso è il superfood dell’estate 2020. Proprietà e usi.

Durante l’estate si sa, sbucano spesso questi super food che dovrebbero essere miracolosi. Ovviamente non si tratta di cibi magici, ma di alimenti che hanno un ricco carico nutritivo o di vitamine e che, durante i mesi più caldi, sicuramente aiutano a ritrovare energie e grinta. Fra questi, come riporta Donna Moderna, arriva la Moringa Oleifera.

Quali sono le proprietà della moringa?

La moringa è un’erba che ormai è entrata a gamba tesa nelle categorie dei superfood che aiutano la nostra salute, ma anche la nostra bellezza. Originariamente proviene dall’India ed è anche conosciuta come Albero Miracoloso e infatti, da sempre, viene considerata un rimedio per moltissime esigenze. Approdata in Occidente abbiamo impiegato poco tempo per renderci conto di come fosse una pianta straordinaria e quindi le foglie, dove si racchiude tutta la “potenza”, vengono utilizzate in svariati modi e con svariate funzioni.

Per la salute fisica

Tra le proprietà che vanta la moringa iniziamo col dire che è ricca di vitamine A, C e B, di potassio, Aminoacidi, Omega 3,6 e 9. Quindi, vedendo già tutti i componenti di cui è ricca capiamo che è perfetta per la nostra salute fisica. Se a questo aggiungiamo che aiuta anche con il colesterolo, il gioco è fatto! Inoltre, la moringa è anche ricca di antiossidanti naturali che aiutano a ridurre le infiammazioni quindi riesce a calmare le nevralgie, allevia il mal di gola e funge anche da decongestionante. Serve poi anche per riattivare il metabolismo ed è perfetta per tenere sotto controllo gli zuccheri.

Per la bellezza della pelle

Per quanto riguarda invece la bellezza, la moringa aiuta a purificare la pelle, ma anche a rigenerarla in caso di secchezza. Essendo infatti ricca di vitamina E e di antiossidanti ha una vera e propria azione benefica nei confronti della cute che viene nutrita. Anche i capelli possono ottenere degli interessanti benefici dalla moringa perché va a rinforzare i capelli sfibrati e deboli.

Come si usa la moringa?

Se vi state chiedendo come usare la moringa vi suggeriamo di riferirvi al vostro erborista o farmacista di fiducia. Sicuramente vi sapranno indicare quale tipo di preparato fa per voi a seconda dell’uso che ne vorrete fare.