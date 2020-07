Karina Cascella ‘smonta’ Pietro Delle Piane: “Devi sparire dalla tv”

L’opinionista di Mediaset Karina Cascella ‘smonta’ Pietro Delle Piane, l’attore che partecipa a Temptation Island: “Devi sparire dalla tv”.

Durissimo affondo sulle Instagram Stories da parte di Karina Cascella nei confronti di Pietro Delle Piane, che partecipa a Temptation Island con Antonella Elia. L’attore è stato preso di mira da più parti per alcune sue affermazioni.

Mancava l’opinione dell’ex protagonista di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi, e La Talpa, reality show molto amato. Che è puntualmente arrivata, non facendo appunto sconti a Pietro Delle Piane e all’atteggiamento che ha avuto in queste settimane di permanenza al reality show.

L’affondo di Karina Cascella contro Pietro Delle Piane

A partire dalla vicenda della paternità, Karina Cascella usa le storie di Instagram per attaccare frontalmente l’attore. “Hai frantumato i c**** con la storia del figlio!” – scrive – “Sei talmente piccolo come essere umano che dovresti davvero sparire dalla tv. Le persone non meritano di ascoltare ciò che dici”. Poi aggiunge: “Deve solo sperare di non incontrarmi mai in alcuna trasmissione televisiva, perché gliela faccio passare io la voglia di parlare così”.

Ma perché tutta questa rabbia? L’opinionista lo spiega in un’altra storia: “Ci sono persone che non possono avere figli, che pregano per averne perché non sanno e non conoscono questa gioia e quest’uomo, Pietro ogni settimana dice che se non hai un figlio non hai fatto nulla di buono nella vita? Non sei realizzato. Non hai una vita? Ma basta davvero”.