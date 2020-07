Addio a Jacqueline Scott: morta l’attrice di molti film e serie

Morta Jacqueline Scott, l’attrice di molti film e serie aveva 89 anni: addio alla diva che aveva esordito recitando a Broadway.

Si è spenta a 89 anni l’attrice Jacqueline Scott, la quale nel corso della sua lunga carriera ha avuto la fortuna di lavorare con grandi e apprezzati registi. Durante l’infanzia, seguì gli spostamenti lavorativi del padre, cambiando 15 scuole.

Leggi anche –> Morta la donna che uccise il marito violento e poi venne graziata

A tre anni vinse un concorso come ballerina di tip-tap: fu il suo primissimo passo nel mondo dello spettacolo. Dopo essere arrivata a Saint Louis, lavorò per una piccola compagnia teatrale, quindi partì per New York e iniziò a lavorare a Broadway.

Leggi anche –> Tragico incidente: morta una giovane campionessa d’atletica

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Jacqueline Scott morta: chi era

Allieva di Uta Hagen, fu a lungo attrice teatrale, prima di arrivare al suo primo ruolo come interprete televisiva, a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta. Apparve nella serie Perry Mason, quindi in Il fuggiasco, dove interpretò il ruolo della sorella del protagonista, il dottor Richard Kimble. Appena cinque furono gli episodi della serie in cui recitò.

Diversi anche i ruoli nel cinema, come quello in Duel, regia di Steven Spielberg, del 1971. Ha girato diversi film, venendo diretta da Don Siegel. Tra le interpretazioni sul piccolo schermo, ci sono anche diversi episodi di Have Gun – Will Travel, Gunsmoke, in cui ha recitato in 8 episodi nell’arco di tre lustri, e F.B.I., recitando in 4 episodi.