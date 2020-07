Bilancio incidente Viterbo: una donna resta coinvolta in uno scontro fra più veicoli. Con lei viaggiavano i suoi due figlioletti in tenera età.

Un incidente presso Viterbo, capitato sulla via Cassia a Capranica, ha portato al ferimento di una donna e dei due suoi figlioletti di appena 3 e 5 anni. In totale il sinistro ha coinvolto 4 veicoli, me un maxi tamponamento che però, per fortuna, non ha causato vittime ma solo tanta paura.

Altri automobilisti che si trovavano a transitare proprio nel momento in cui è avvenuto il tutto hanno provveduto ad avvisare le autorità. Inoltre alcuni di loro hanno anche fornito assistenza alla donna ed ai bambini coinvolti nell’incidente a Viterbo. Anche le altre persone interessate dal tamponamento hanno ricevuto assistenza immediata.

Incidente Viterbo, un uomo è in gravi condizioni in ospedale

Diverse le ambulanze che hanno raggiunto il posto e che hanno portato i soggetti più bisognosi di ricevere cure al più vicino ospedale. Tra questi figurano proprio la donna ed i due bimbi, il cui ricovero è scattato in codice giallo. Quindi in condizioni non gravi. Purtroppo però un ricoverato in gravi condizioni c’è. Si tratta di un uomo alla guida di una delle quattro auto rimaste coinvolte. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo.

