Ancora una volta un incidente sul lavoro costa la vita ad una persona. Questa volta succede in una zona agricola ad Alessandria, con la vittima che è morta così.

Un incidente sul lavoro, l’ennesimo, si è verificato nella mattinata di ieri, martedì 28 luglio. Verso le 07:00 del mattino un uomo ha perso la vita mentre si trovava in un campo agricolo ad Alessandria.

La vittima si chiamava Francesco Savaresi, era un agricoltore di professione ed aveva 61 anni. Mentre stava svolgendo delle mansioni, un mezzo in manovra lo ha travolto. La morte è sopraggiunta sul colpo. Il trattore lo ha schiacciato uccidendolo infatti all’istante. A seguito di questo incidente sul lavoro, una ambulanza, alcuni agenti di polizia ed anche i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo della tragedia.

Incidente sul lavoro, è l’ennesimo grave episodio in Italia

Si tratta di una cascina che si affaccia sulla Strada Grilla, che fa da punto di raccordo tra Alessandria e Castelceriolo. Gli agenti sono al lavoro per cercare di comprendere la dinamica di questo incidente, dopo avere svolto i rilievi del caso. Un altro dramma avvenuto sul posto di lavoro aveva portato alla morte di un operaio di 48 anni. Il fatto in questa circostanza risale allo scorso 15 luglio ed è avvenuto a Pisa, all’interno di una ditta che produce materiale per l’ambito edilizio. L’uomo è rimasto stritolato all’interno di un macchinario entrato improvvisamente in funzione, perdendo la vita in maniera orribile.