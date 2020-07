Grande Fratello Vip 5, altri due concorrenti: ecco chi sono

Svelati altri due concorrenti della nuova edizione de Il Grande Fratello Vip 5: scopriamo insieme chi ci sarà nella casa più spiata dagli italiani

Novità in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5, che andrà in onda a settembre su Canale5 con la solita conduzione di Alfonso Signorini. Nelle ultime ore ci sarebbero state numerose voci per il possibile cast nella casa più spiata degli italiani. Come svelato dal blog “Che Tv Che Fa” potrebbe esserci nuovi concorrenti, che hanno partecipato a L’Isola dei famosi con Alessia Marcuzzi. Il primo sarebbe Paolo Brosio, che è stato protagonista sia nel 2006 in Honduras con Simona Ventura, ma ha partecipato anche nell’ultima stagione”.

Grande Fratello Vip 5, ci sarà anche Dayane Mello

Successivamente è stato svelato anche il secondo nome, ossia quello di Dayane Mello, che ha iniziato con Ballando con Le Stelle nel 2014 per poi mettersi alla prova con il reality condotto da Caterina Balivo su Rai 2 intitolato “Monte Bianco – Sfida Verticale”. Le ultime due apparizioni risalgono a L’Isola dei Famosi nel 2017 e all’edizione da poco terminata di Pechino Express. Continuano così le novità per quanto riguarda la nuova edizione de “Il Grande Fratello Vip”, pronto a partire dal prossimo settembre su Canale5.