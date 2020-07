Malore per Gloria Radulescu, la protagonista de Il paradiso delle signore

Tanta paura per la protagonista de Il paradiso delle signore, Gloria Radulescu, che interpreta il ruolo di Marta Guarnieri: ecco cos’è successo?

Trasportata in ospedale per un malore improvviso: ore di panico per Gloria Radulescu, che da due stagioni è protagonista de Il paradiso delle signore nel ruolo di Marta Guarnieri, molto seguita dai fans. L’annuncio è arrivato dalla stessa attrice con alcune stories su Instagram, dove ha spiegato quello che è successo con una flebo attaccata al braccio. Successivamente ha voluto ringraziare i medici ed il suo fidanzato Daniele Di Benedetti. Probabilmente la donna si è sentita male proprio sul set della fiction di RaiUno visto che stanno registrando le puntate che andranno in onda a settembre. Ora il peggio sembra ormai passato con la stessa attrice che è molto legata alla sua dolce metà: i due si sono conosciuti proprio su Instagram.

Malore per Gloria Radulescu, la confessione

Nelle ultime settimane la stessa Gloria si è anche confessata sul suo passato. Ora è pronta per tornare a girare le scene de Il paradiso delle signore, che ripartirà dal 7 settembre sempre dalle 15:40. Ci saranno davvero nuovi colpi di scena con Marta Guarnieri e Vittorio Conti che adotteranno una bambina, ma ci saranno numerose difficoltà per questa decisione. Infine, Agnese Amato invece avrà tanti sensi di colpa.