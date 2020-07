Era finita sott’acqua nel lago di Iseo: muore a 11 anni in ospedale

Era finita sott’acqua nel lago di Iseo: muore a 11 anni in...

Non c’è la fatta la bambina di 11 anni che domenica scorsa era finita sott’acqua nel lago di Iseo: oggi il decesso in ospedale.

È morta oggi all’ospedale di Bergamo la bambina di 11 anni di origini straniere che la scorsa domenica pomeriggio era rimasta sott’acqua nel lago di Iseo a Pisogne, in provincia di Brescia. La piccola stava giocando in acqua con alcuni amici quando è improvvisamente finita sott’acqua, ed era stata tratta in salvo dopo diversi minuti.

Il drammatico incidente nel lago di Iseo

Le condizioni della bambina erano apparse fin dal primo momento disperate, dato che il cuore era rimasto fermo a lungo. Con lei e il fratellino c’erano altri tre amichetti, figli di una coppia di vicini di casa dell’11enne che viveva con i genitori a Costa Volpino, nella Bergamasca. In queste ore drammatiche il papà della piccola sta chiedendo aiuto per poter organizzare il rimpatrio della salma e darle degna sepoltura.

