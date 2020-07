Elisabetta Gregoraci, flirta con l’ex di Diletta Leotta Matteo Mammì?

Secondo alcune voci la bella Elisabetta Gregoraci starebbe flirtando con il dirigente Sky Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta.

Conclusa definitivamente la relazione con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci al momento è single. La conduttrice di ‘Battiti Live’ ha uno stuolo di ammiratori, ma sembra che per il momento non abbia trovato o semplicemente non sia alla ricerca di una relazione. Tuttavia nell’ultimo numero del settimanale di gossip ‘Chi‘, spunta un’indiscrezione piccante proprio sulla conduttrice calabrese.

Secondo quanto scritto sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, solitamente molto affidabile, Elisabetta da settimane sarebbe in contatto con Matteo Mammì. Se il nome non vi sembra nuovo è perché il dirigente Sky non è nuovo alla cronaca rosa. Per anni, infatti, Matteo è stato fidanzato con Diletta Leotta, i due hanno convissuto e sono arrivati ad un passo dai fiori d’arancio. Tuttavia le loro strade si sono separate nel 2019 e da quel momento della vita sentimentale di Matteo non si è saputo più nulla.

Elisabetta Gregoraci si frequenta con Matteo Mammì?

Secondo l’indiscrezione del noto giornale scandalistico i due si sarebbero conosciuti grazie ad un amico in comune e si sono piaciuti. Da diverse settimane stanno approfondendo la conoscenza, ma per il momento il flirt starebbe avvenendo solo a distanza. I due si parlerebbero per telefono o tramite messaggi, segno di reciproco interesse ma anche di volerci andare con i piedi di piombo prima di iniziare qualcosa.

Insomma i presupposti per una liason romantica ci sono tutti, anche perché entrambi sono single da tempo e quindi sentimentalmente liberi da legami. Trattandosi di un’indiscrezione, in ogni caso, vi invitiamo a prenderla come tale finché uno dei due o entrambi non decidano di commentarla e confermarla.