Diletta Leotta: la storia con Daniele Scardina è finita per un tradimento

Secondo quanto rivelato dal settimanale ‘Chi’, la storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sarebbe finita a causa di un tradimento.

Da qualche settimana a questa parte sappiamo che alla lunga lista di coppie che non ha retto all’inizio dell’estate ci sono anche Diletta Leotta e Daniele Scardina. La conduttrice ed il pugile hanno cominciato a frequentarsi lo scorso anno, dopo che Diletta si è lasciata con il suo fidanzato storico. La relazione tra i due è cominciata gradualmente, ma con il passare dei mesi sembravano sempre più complici. In particolar modo durante il periodo della quarantena la coppia è sembrata molto affiatata ed i fan hanno pensato che questa love story potesse durare a lungo.

Poi come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che la relazione era finita. Come successo già per Belen e De Martino, anche in questo caso la coppia non ha voluto specificare quali sono state le motivazioni della separazione. Inevitabilmente i siti ed i giornali di gossip hanno cercato di scavare a fondo alla questione, cercando voci, indizi e foto che potessero svelare qualche dettaglio in più. In un primo momento, però, non è stato trovato nulla e l’attenzione è stata catalizzata dall’amicizia nata tra Diletta e Zlatan Ibrahimovic.

Diletta Leotta, con Daniele è finita a causa di un tradimento?

A trovare quantomeno un’indiscrezione è stato il settimanale ‘Chi‘. Sull’ultimo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, si legge che la storia tra Diletta e Daniele sarebbe finita a causa di un tradimento. Il noto pugile si sarebbe concesso una sbandata che la conduttrice televisiva non avrebbe perdonato. Stando a questa indiscrezione, dunque, le possibilità di rivedere insieme la coppia sono veramente basse, poiché Diletta non sarebbe intenzionata a tornare sui propri passi.