Camminano per strada, collassa tutto, inghiottiti in una voragine: il video choc

Camminano per strada, inghiottiti in una voragine: il video choc di una telecamere di sicurezza che ha ripreso tutto l’incredibile accaduto.

Una cosa mai vista che mette davvero paura. Vi proponiamo un video pubblicato dal sito americano Tmz.com. Le immagini non sono adatte ad un pubblico sensibile.

Le riprese arrivano dal Wulong District di Chongqing, in Cina. Due persone vengono inghiottite nel nulla quando il marciapiede sul quale camminano collassa su se stesso inghiottendole letteralmente.

Inghiottiti dalla voragine, come stanno le vittime

Incredibilmente le due vittime di questo assurdo ed inquietante incidente si sono soltanto ferite in maniera seria, ma non sono in pericolo di vita.

L’uomo ha riportato ferite alla testa, mentre la donna ha avuto problemi ai piedi dopo la caduta su di essi di numerose pietre. Le autorità non hanno ancora spiegato cosa sia successo e come sia potuto accadere un fatto del genere.