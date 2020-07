Cagliari Juventus Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Cagliari e Juventus è valido per la 37esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Rush finale per la Serie A TIM: dopo la conquista del nono scudetto consecutivo, con due giornate di anticipo, i campioni d’Italia della Juventus stasera vanno a Cagliari dove affronteranno la squadra di casa.

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Sarà un impegno che entrambe le squadre tenteranno di onorare al meglio: di fronte i sardi che dopo un promettente avvio di campionato si sono un po’ arenati, ma hanno ottenuto una salvezza tranquilla, e i bianconeri campioni d’Italia.

Cagliari Juventus: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 del 29 luglio 2020 alla Sardegna Arena di Cagliari tra i padroni di casa e la Juventus è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Cagliari e Juventus su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. 38 precedenti in Sardegna tra le due squadre, con la Juventus che conduce per 17 vittorie a nove. L’ultimo successo sardo risale addirittura al 2009, quando sulla panchina del Cagliari sedeva Massimiliano Allegri.

Cagliari Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Tutto pronto dunque per la partita di questa sera tra le due squadre, che onoreranno l’impegno. Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Mattiello, Faragò, Ladinetti, Ionita, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Zenga

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Muratore, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri