Brad Pitt stupisce tutti: regalo da sogno per l’ex moglie Jennifer Aniston

La star di Hollywood Brad Pitt ha fatto all’ex moglie Jennifer Aniston un regalo da quasi 70 milioni di dollari ben 14 anni dopo il loro divorzio.

Brad Pitt era già noto per aver donato alla sua ex moglie Jennifer Aniston regali straordinariamente generosi durante la loro quinquennale relazione. La coppia di Hollywood ha deciso di troncare il matrimonio nell’ormai lontano 2005, ma il celebre attore non ha perso l’antica abitudine e ora ha deciso di superarsi.

Leggi anche –> Brad Pitt Jennifer Aniston | incontro dopo gli Oscar | è delirio

Leggi anche –> Brad Pitt e Jennifer Aniston si baciano, i fan tornano a sperare – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo stravagante dono di Brad Pitt

Brad Pitt e Brad e Jennifer convolarono a nozze esattamente 20 anni fa, ovviamente con una sontuosa cerimonia. Dopo la rottura i due sono rimasti in rapporti più che civili, e l’importante ricorrenza è stata celebrata con uno stravagante e costosissimo regalo da parte di lui per lei. Per il momento tutto – a parte l’importo – è top secret, ma ne sapremo senz’altro di più nelle prossime ore.

Lo scorso anno, d’altronde, lo stesso Brad Pitt aveva speso qualcosa come 79 milioni di dollari per il regalo per il 50° compleanno della sua ex. Il che riaccende le speranze dei fan che sognano che i due tornino insieme. Chissà che il traguardo del 20° anniversario non sia propizio a un riavvicinamento…

Leggi anche –> Jennifer Aniston apre l’account Instagram, il primo post è virale – VIDEO

EDS