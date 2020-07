Belen Rodriguez, la storia con Gianmaria Antinolfi è già finita – VIDEO

Belen Rodriguez sarebbe nuovamente single: secondo le ultime indiscrezioni la storia con Gianmaria Antinolfi è finita e ci sarebbe già un nuovo pretendente.

Questa estate 2020 è per Belen Rodriguez un periodo sentimentalmente turbolento. La storia con Stefano De Martino è finita per la seconda volta ed in questo caso pare che non ci siano possibilità di ricucire il rapporto. Per quale motivo sia finita così al momento non è dato saperlo, ma entrambi stanno cercando di ristrutturare le rispettive vite. Stefano sembra maggiormente concentrato sul lavoro, mentre Belen – probabilmente la più delusa tra i due – cerca di dimenticarlo.

In questo bollente luglio la soubrette argentina ha trovato qualche istante di relax e spensieratezza in compagnia di Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore campano è stato il suo accompagnatore per delle vacanze in barca a Capri ed anche per quelle in spiaggia ad Ibiza. Sembrava, dunque, che questa nuova liason fosse destinata a protrarsi nel tempo ma pare che non sia proprio così.

Belen Rodriguez, finita la storia con Gianmaria Antinolfi?

Secondo quanto si legge sulle pagine dell’ultimo numero di ‘Chi‘, infatti, la storia tra l’imprenditore e la modella argentina sarebbe già finita. Secondo il settimanale la storia non ha retto perché Belen in questo momento è alla ricerca di un uomo con il quale costruire qualcosa. Sempre la rivista di Alfonso Signorini, suggerisce che dopo l’addio a Gianmaria si sarebbero fatti avanti altri pretendenti. Tra questi spunta il nome di Michele Morrone, attore di 29 anni che è divorziato come lei e che corrisponderebbe ai canoni estetici della bella argentina.