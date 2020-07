Bambine lasciate in auto | con loro muore anche la madre in overdose

Bambine lasciate in auto | con loro muore anche la madre in...

Tragedia pazzesca quella di due bambine lasciate in auto sotto il sole cocente. Per loro non c’è più niente da fare, ma anche la madre che è con loro muore sotto effetto di stupefacenti.

Due bambine lasciate in auto sono morte di un colpo di calore fatale, e nella tragedia resta implicata anche la loro mamma, che ha subito un fatale sovradosaggio da sostanze stupefacenti sul sedile anteriore. Isabel ed Elise Chambers, di rispettivamene 2 e 4 anni, sono state trovate morte insieme alla madre Natalie Chambers nel suo SUV.

La famiglia è stata trovata in un parcheggio 24 ore dopo che la trentunenne Natalie ha detto alla sua famiglia che stava portando le sue ragazze ad un appuntamento teatrale.

Ma i parenti in preda al panico hanno sollevato l’allarme dopo che drink e tossicodipendenti Natalie, che ha sofferto di depressione, non si sono presentati.

Il SUV della mamma è stato avvistato mentre trascinava nel parcheggio circa un’ora dopo che la famiglia era partita per la data.

Ma nessuno è entrato o ha lasciato la macchina per 24 ore, fino a quando la polizia alla ricerca della mamma scomparsa ha individuato la sua Ford giovedì scorso.

Hanno trovato i tre corpi all’interno.

La famiglia era stata vista in vita l’ultima volta alle 8 del giorno precedente.

Il giorno della tragedia le temperature salirono a 33,8 ° C.

La famiglia di Chambers ha presentato per la prima volta un rapporto delle persone scomparse alla polizia alle 14:30 di mercoledì, dopo che diverse chiamate al suo telefono cellulare sono rimaste senza risposta.

Non è ancora noto se la mamma abbia sovradosato apposta.

Un rapporto di autopost è previsto entro la settimana, riferisce la Metro.

Le persone care hanno detto che Natalie, che era sposata, aveva combattuto la dipendenza da droghe e alcol.

Ma la sua famiglia devastata ha detto di credere che avesse superato il peggio dei suoi problemi.

Si dice che Natalie, che è stata trovata a Forney, in Texas, sia stata una “mamma straordinaria”, ma in passato aveva lottato.

Un membro della famiglia disse a InForney: “Natalie aveva avuto delle difficoltà in passato ma aveva avuto un po ‘di aiuto ed era una mamma fantastica. Di recente, durante Covid, era diventata più depressa e ovviamente era ricaduta.

“Siamo tutti devastati dal fatto che le ragazze abbiano dovuto assistere a una tale tragedia e soffrire se stesse”.

E la tragica sorella della mamma, Jessica Purcell, ha reso un commovente tributo alla CBS11.

Ha detto: “Natalie è stata esilarante e carismatica e non ha mai incontrato uno sconosciuto. Amava molto le sue ragazze ed era una madre ispiratrice. Le dicevo sempre che sono contenta di averlo fatto per prima (la maternità) in modo da poterle sottrarre consigli sui genitori.

“Izabel ed Elise erano felici, molto intelligenti e spiritose.

“Izabel ha capito che la saggezza di sua madre ed Elise ha ottenuto il suo umorismo. Erano belli e perfetti. I nostri cuori sono completamente in frantumi. ”

I rapporti iniziali sulla madre scomparsa non soddisfacevano i criteri per un cosiddetto allarme ambra, hanno detto le autorità.

La famiglia preoccupata di Natalie ha segnalato la sua scomparsa mercoledì alle 14.30.

Il detective Steven Rutherford ha detto a DailyMail.com: “I nostri ufficiali hanno risposto alla posizione, controllato l’area e effettivamente localizzato il veicolo nel blocco 4300 dell’autostrada senza pedaggio LBJ.

“Dopo aver contattato gli occupanti del veicolo, gli ufficiali hanno osservato che c’erano tre occupanti all’interno del veicolo e la tragica scoperta è stata fatta che tutti e tre gli occupanti del veicolo erano deceduti”.

Il detective ha definito la scoperta “devastante” e ha affermato che la polizia ha riscontrato difficoltà emotive.

Ha detto a InForney: “Gli eventi di questa mattina molto, molto tragici in cui abbiamo perso tre vite preziose … gli agenti devono rispondere a quella situazione. Questo è molto. È molto da vedere, ‘ha detto.

“Ma abbiamo un lavoro da svolgere. Fai il tuo lavoro e poi devi andare avanti. E controlleremo i nostri ragazzi e faremo in modo che tutti stiano bene. “