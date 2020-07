Bambine lasciate in auto | con loro muore anche la madre in...

Tragedia pazzesca quella di due bambine lasciate in auto sotto il sole cocente. Per loro non c’è più niente da fare, ma anche la madre che è con loro muore sotto effetto di stupefacenti.

Due bambine lasciate in auto sono morte di un colpo di calore fatale, e nella tragedia resta implicata anche la loro mamma, che ha subito un fatale sovradosaggio da sostanze stupefacenti sul sedile anteriore. Isabel ed Elise Chambers, di rispettivamente 2 e 4 anni, sono state trovate morte insieme alla madre Natalie Chambers nel suo SUV.

La famiglia è stata trovata in un parcheggio 24 ore dopo che la trentunenne Natalie aveva detto ai suoi genitori che stava portando le sue piccole ad uno spettacolo teatrale. Ma i parenti ad un certo punto si sono allarmati, consapevoli della dipendenza da droga ed alcolici della donna. Che non si è più fatta vedere, unitamente alle figliolette. Il SUV di Natalie è stato avvistato in un parcheggio 24 ore dopo. La polizia ha trovato tre corpi all’interno, dopo che la temperatura aveva raggiunto i 34°. Restare al chiuso lì è risultato fatale. E Natalie non ha mai risposto alle chiamate sul proprio telefonino. Ci sono chiare tracce di una overdose sul corpo dell’adulta ed una autopsia fissata già per questa settimana confermerà la causa della sua morte. Legata proprio ad un consumo eccessivo di droga.

La 31enne era sposata e lottava da tempo contro le sue dipendenze. Anche se la famiglia di lei pensava che ormai Natalie fosse riuscita a tirarsene fuori. E invece non era così. La tragedia è avvenuta nella località di Forney, in Texas, Stati Uniti. Descritta comunque come una mamma straordinaria, aveva accusato un attacco di depressione durante il contagio da Covid che ha investito anche gli Usa. Alcuni agenti di polizia hanno riscontrato delle “difficoltà emotive” alla vista in particolare dei cadaveri delle bambine lasciate in auto sotto al sole cocente. Lo ha fatto sapere un portavoce delle autorità.

