Tragedia in provincia di Treviso con una bambina morta a seguito di un violento attacco epilettico. Hanno fatto di tutto per salvare la piccola, ma invano.

Una crisi epilettica improvvisa ed inarrestabile si conclude con una bambina morta in tenera età. La piccola aveva solamente 3 anni e la crisi che l’aveva colpita aveva provocato anche un arresto respiratorio, che pure ha contribuito ad ucciderla.

La straziante vicenda è accaduta in Veneto, a Conegliano, in provincia di Treviso. L’ospedale locale aveva ricevuto una telefonata dal papà, preoccupatissimo in quanto non riusciva a svegliare la bimba. Subito la loro casa ha visto l’arrivo di una ambulanza e di una auto medica, oltre che di una eliambulanza arrivata direttamente dall’ospedale ‘Ca’foncello’ di Treviso. Il personale sanitario ha fornito tutte le cure urgenti alla bambina morta però subito dopo avere fatto il proprio ingresso al Pronto Soccorso di Conegliano.

Bambina morta, tutto risulta inutile: i medici non riescono a salvarla

Nemmeno le operazioni condotte per oltre un’ora e l’averla intubata sul posto è servito a salvare la vita alla piccola, di origini straniere. Ora verranno svolti degli accertamenti diagnostici per fare maggiore luce sulle possibili cause di questo dramma.

