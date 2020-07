Andrea Damante Claudia Coppola, un indizio social fa scatenare i fan

Non si fermano le numerose indiscrezioni intorno ad Andrea Damante, che ha ritrovato l’amore con Giulia De Lellis: spunta un video con Claudia Coppola?

Giorni incandescenti anche per quanto riguarda il gossip dell’estate 2020. Ci sarebbe stato un riavvicinamento improvviso tra Andrea Damante e Claudia Coppola, con gli scatti pubblicati “Very Inutil People” in un post. La stessa ragazza ha pubblicato sulle stories Instagram alcuni filmati di una serata del 25 luglio, mentre si trovava a Forte dei Marmi con amici e non solo. Nel video compare anche una mano di un ragazzo con un bracciale simile a quello che indossa spesso Andrea.

Leggi anche–> Giulia De Lellis: in arrivo il primo figlio?

Andrea Damante Claudia Coppola, solo una coincidenza?

Come svelato dal portale da “Very Inutil People” la polemica sarebbe subito svanita dopo un contatto diretto con una fonte vicina. Si è trattato soltanto di una coincidenza con un bracciale simile a quello che indossa Andrea. Su Instagram i numerosi fan si sono scatenati subito, ma per ora non ci sarebbero state conferme.