Andrea Bocelli, le scuse del cantante dopo la polemica – VIDEO

Con un video pubblicato su Facebook, arrivano le scuse di Andrea Bocelli, dopo la polemica riguardante il suo intervento al Senato.

Dietrofront e scuse con un video pubblicato su Facebook da parte di Andrea Bocelli. Le sue parole sul Coronavirus l’altro giorno al Senato avevano provocato un autentico polverone e oggi in un video arriva la richiesta di scuse dopo quanto affermato.

Già appena dopo quell’intervento, il cantante aveva partecipato a un incontro a Milano e aveva sottolineato come a suo modo di vedere il suo pensiero fosse stato frainteso. Ora arriva una vera e propria video lettera di scuse.

La video lettera di scuse di Andrea Bocelli

Le affermazioni più contestate di Bocelli avevano riguardato le terapie intensive e la privazione della libertà durante il lockdown. “Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni”, è il dietrofront del cantante, che fa un bagno di umiltà dopo il polverone.

Chiarisce quindi che “da sempre mi sono speso per combattere la sofferenza e l’ho fatto anche recentemente con l’avvento di questa sciagurata pandemia, come molti sanno”. Evidenzia come a suo avviso di questa situazione a farne le spese sono soprattutto i bambini. “Nelle mie intenzioni non era di offendere chi dal Covid è stato colpito”, dice ancora e ricorda che sia lui che i suoi familiari sono stati contagiati.