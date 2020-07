La coppia Al Bano e Romina ha sempre dato gioie a milioni di italiani. Lei parla in occasione del 50° anniversario di matrimonio, se fossero rimasti insieme.

Domenica scorsa, 26 luglio 2020, Al Bano e Romina Power avrebbero festeggiato il loro anniversario di nozze numero 50. Le Nozze d’Oro. Peccato che venti anni fa circa però si siano lasciati. Da allora i rapporti sono comunque rimasti buoni, nonostante fra i tanti alti non sia mancato qualche basso. Comunque Romina parla al ‘Corriere della Sera’ di quella parte della sua vita condivisa assieme al cantante di Cellino San Marco. “Se non ci fossimo innamorati, con tutta probabilità non avremmo scritto canzoni né cantato insieme”. La grande mole di brani che molti italiani ancora canticchiano in casa o a passeggio non li avremmo mai conosciuti, se non ci fosse stato l’amore tra Al Bano e la Power.

Visualizza questo post su Instagram I love old Hollywood #Tyrone power #Loretta young Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 28 Lug 2020 alle ore 7:02 PDT

Al Bano e Romina, lei: “Detestavo quando tagliavano il mio cognome”

Non manca poi un aspetto curioso, che riguarda il suo cognome paterno. La 69enne statunitense, italiana d’adozione, afferma che non ha mai gradito vedere il cognome Power rimosso dagli altri. Una cosa che è spesso accaduta in occasioni di presentazioni o servizi sui giornali. “Succedeva che ci annunciassero come Al Bano e Romina. Al ché io aggiungevo sempre pronta ‘Power!’. Mi chiamo così”. Lei è figlia dell’attore di Hollywood, Tyrone Power, scomparso nel 1958 sul set di un film girato a Madrid. Era nato a Cincinnati nel 1914. La madre di Romina Power è invece l’attrice messicana Linda Christian, nata nel 1923 e morta nel luglio del 2011. Di recente infine se n’è andata per sempre anche Taryn, la sorella di Romina.

